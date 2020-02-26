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Все дороги закрыли в Северо-Казахстанской области
26 Февраля 2020 18:51
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области закрыли все дороги областного значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Служба 112 распространила соответствующее предупреждение через мобильное приложение «Darmen».
«С 17:00 в связи с ухудшением погодных условий – усиление ветра, низовая метель, осадки, ограничение видимости, гололед – закрыто движение на всех автомобильных дорогах области для всех видов транспорта», - говорится в сообщении.
В Петропавловске сегодня сильный ветер, идет ледяной дождь. О надвигающемся циклоне синоптики предупреждали на прошлой неделе.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Транспорт, Казгидромет, Погода,
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