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Все дороги закрыли в Северо-Казахстанской области

26 Февраля 2020 18:51
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Все дороги закрыли в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области закрыли все дороги областного значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Служба 112 распространила соответствующее предупреждение через мобильное приложение «Darmen».

«С 17:00 в связи с ухудшением погодных условий – усиление ветра, низовая метель, осадки, ограничение видимости, гололед – закрыто движение на всех автомобильных дорогах области для всех видов транспорта», - говорится в сообщении.

В Петропавловске сегодня сильный ветер, идет ледяной дождь. О надвигающемся циклоне синоптики предупреждали на прошлой неделе.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Транспорт, Казгидромет, Погода,
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Автор:

Олеся Жуковень

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