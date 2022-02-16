Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Все дороги в Карагандинской области открыты

    16 Февраля 2022, 10:07

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На территории Карагандинской области 16 февраля возобновлено движение автотранспорта по всем направлениям, пепедаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Погода в регионе остаётся неустойчивой. Спасатели призывают карагандинцев быть бдительными, следить за изменениями погоды. По возможности воздержаться от дальних поездок и пеших походов, особенно в ночное время и при ухудшении погодных условий.

    Узнать актуальную информацию о ситуации на дорогах, сообщить о происшествиях можно по телефонам: 112, (8-7212) 43-36-36, 43-37-37.

    Напомним, из-за снегопада и сильного ветра в Карагандинской были закрыты 11 участков дорог республиканского значения. Несколько сотен человек остались в автомашинах, оставшихся на трассе из-за плохой видимости. Спасатели доставили их в пункты обогрева.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Транспорт Безопасность Дороги Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дожди и высокая пожарная опасность ожидаются в Казахстане
    Грозы, град и бурю прогнозируют 20-22 июня в Казахстане
    6,2 млрд тенге выделили на ремонт дорог в Петропавловске
    Казгидромет: Наиболее загрязненный воздух в столице - на левом берегу и мкр. Коктал
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам