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    Все дороги в Алматинской области открыты

    13 Февраля 2022, 12:20

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Все дороги на территории Алматинской области открыты. Об этом сообщили в ДЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, 12 февраля с 18:30 часов в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, нулевая видимость, сильный буран) для всех видов автотранспорта было закрыто движение на автодороге республиканского значения «Ушарал-Достык» (84-184 км), на автодороге областного значения «Алматы-Оскемен-Капал-Арасан» (0-45 км), также въезд в с. Капал (0-16 км).

    ДЧС Алматинской области просит граждан не пренебрегать СМС сообщениями, передаваемыми службой 112. При выезде в дальнюю дорогу ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Дороги Погода МЧС
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