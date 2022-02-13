Все дороги в Алматинской области открыты

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Все дороги на территории Алматинской области открыты. Об этом сообщили в ДЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 12 февраля с 18:30 часов в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, нулевая видимость, сильный буран) для всех видов автотранспорта было закрыто движение на автодороге республиканского значения «Ушарал-Достык» (84-184 км), на автодороге областного значения «Алматы-Оскемен-Капал-Арасан» (0-45 км), также въезд в с. Капал (0-16 км).

ДЧС Алматинской области просит граждан не пренебрегать СМС сообщениями, передаваемыми службой 112. При выезде в дальнюю дорогу ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.