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    Все дороги открыли в Алматинской области

    30 Марта 2022, 10:08

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Все дороги по Алматинской области открыты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 08:00 часов 30 марта все дороги по Алматинской области открыты», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    Отметим, с вечера 29 марта в связи с ухудшением погодных условий (метель, буран, видимость нулевая) было закрыто движение на автодорогах «Сарыозек-Коктал» (45-68 км, Алтын Емель), «Кокпек-Кеген-Тюп» (16-74 км, перевал Аласа) и «Кеген-Нарынкол» (0-35 км, с. Кеген-с. Сарыжаз).

    Также ДЧС региона сообщает, что 30 марта в связи с прогнозом сильных смешанных осадков в горных и предгорных районах Алматинской области ожидается формирование склонового стока и подъема уровня воды на реках области.

    ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Регионы Казахстана Дороги
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