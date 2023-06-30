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    Все дома будут достроены – Женис Касымбек о дольщиках G-Park

    30 Июня 2023, 14:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В настоящее время строительная компания «G-Park» в Астане строит 16 объектов. Все они будут достроены, а жители получат свои квартиры. Об этом заявил аким Астаны Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По некоторым объектам есть вопросы у ГАСКа (Управление контроля и качества городской среды – прим.ред.) на предмет неполного соответствия документов и начала строительных работ без наличия некоторых документов. В основном это касается оформления земли. Сейчас G-Park ускоренно все эти вопросы устраняет и все объекты буду строиться законно», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Женис Касымбек отметил, что вчера в офисе G-Park прошла встрече с дольщиками вместе с представителями акимата. Жителям дали полное разъяснение по ситуации.

    «Объекты все будут достроены. По некоторым из них есть отставания, но акимат жестко будет контролировать и контролирует эти объекты. Они будут достроены, и те люди, которые вложились в эти жилые комплексы, получат свои квартиры», - добавил он.

    Ранее сообщалось, что суд Астаны постановил снести ЖК «Дублин», также стало известно о предстоящем сносе ЖК «Вашингтон». Позже в акимате уточнили, что покупатели квартир в строящихся комплексах получат свое жилье, несмотря на ситуацию вокруг этих строек.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Акимат Жилье Недвижимость
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