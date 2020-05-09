Всё для фронта, все для Победы! - о героизме жамбылцев в тылу во время ВОВ

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В годы Великой Отечественной войны жизнь всей страны, всех советских людей, была подчинена девизу: «Всё для фронта, все - для Победы!». Архивы Жамбылской области сегодня хранят множество документов, свидетельствующих о самоотверженном труде жителей региона, внесших свой вклад в Великую Победу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, как ковалась Победа в тылу, применительно к одной взятой области - Жамбылской – в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала заместитель руководителя областного управления культуры, архивов и документации Сара Мадиева.

- Сара Кабылбековна, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем не только великие сражения и героизм на военных фронтах, но и героизм в тылу. Как жамбылцы поддерживали фронт?

- Жамбылцы вместе со всеми разделили тяготы военных лет и внесли свой вклад в Великую Победу. Разве можно было вынести четыре года нечеловеческого напряжения, если бы за спиной нашей армии не было надежного тыла? И сегодня мы должны вспомнить эти сложные годы, преклонить головы перед героизмом народа.

С самого начала и до окончания войны жители нашей области неустанно трудились, чтобы приблизить долгожданную победу, активно собирали продовольствие, одежду, финансы. Поражают производственные темпы тех тяжелых во всех отношениях лет. Буквально за четыре месяца была построена железнодорожная ветка Джамбул - Чулактау. Рабочие заводов и фабрик перевыполняли нормы порой на 400%. Есть потрясающие примеры. В газетных публикациях того времени, к примеру, сообщалось, что за два месяца рабочие локомотивного депо сэкономили 42 тонны угля. В этом депо, по архивным данным, работала молодежная бригада, которую возглавил машинист Абдрахман Бабаназаров. Люди работали по четверо суток подряд, небольшой отдых - и снова за работу. Спали в бараках на деревянных нарах, не было времени даже помыться. Угольная копоть делала рабочих похожими друг на друга, поэтому приходилось обозначать на ступнях ног номера, чтобы дежурный мог вовремя разбудить. Самим проснуться у людей просто не было сил.

На пожелтевших страницах документов, хранящихся в нашем архиве, содержатся очень интересные сведения. Например, только в конце 1941 года трудящиеся области перевели в фонд обороны 2 497 рублей, приобрели облигаций на 3 522 рубля, сдали 7 282 центнера зерна, 1 017 центнеров мяса, а также молоко, масло, шерсть, вату, картофель, овощи, яблоки, бахчевые культуры. Чуйский район перевел в фонд обороны 363 тысячи рублей, Сарысуский — 33 тысячи, Свердловский — 65 тысяч рублей.

Таких фактов множество. Именно во время войны страна впервые активно начала собирать металлолом, который шел на производство тысяч новых орудий и танков. Рабочие паровозного депо станции Джамбул 20 марта 1942 года во время воскресника собрали 82 тонны лома, сообщает газета «Коммунист». Джамбульцы за годы войны сдали 20 849 рублей на танковые колонны, 4 547 рублей на постройку боевых эскадрилий, на 74 562 рубля купили облигации военных займов.

- Во время Великой Отечественной войны появилась и знаменитая фраза - «битва за урожай». Как это было в Жамбылской области?

- Действительно, в колхозах и совхозах развернулось настоящее соревнование за перевыполнение поставок продукции. Вот, например, такие факты. Жители села Аккуль Таласского района в 1941 году собрали более 900 тысяч пудов зерна.

В документах о сборе продовольствия со всех районов в фонд формирования национальных военных подразделений от 20 января 1942 года приведены следующие цифры: 48,926 тонны зерна, 14,1 тонны мяса, 15,24 тонны масла, 152,042 тонны травы, 119,573 тонны соломы, 313,99 тонны картофеля, 154,78 тонны овощей, 1,8 тонны риса отправил регион в фонд. В этот же день 8-й гвардейской дивизии, отличившейся особым героизмом в битве за Москву, было отправлено 42,402 тонны зерна, 46,2 тонны мяса, более двух тонн риса и тонна овса. Колхозы досрочно выполняли обязательства по сдаче зерна, мяса, шерсти, сена, яиц и других продуктов, собирали по 400 - 800 центнеров сахарной свеклы с гектара. Всё это шло на помощь фронту и голодающим регионам страны.

15 января 1943 года в областной газете «Коммунист» было опубликовано сообщение КазТАГ о том, что республика собрала 305 миллионов 17 тысяч рублей на оснащение танковой колонны «Қазақстан колхозшы», вклад жамбылцев составил 17 922 тысячи рублей.

- Сохранились ли данные о том, какие военные структуры были сформированы в Жамбылской области?

- В Джамбулской области и городе Джамбуле до сентября 1943 года было сформировано несколько военных подразделений. В июне 1941 года был сформирован 667-й отдельный стрелковый батальон, летом этого же года - 81-я кавалерийская дивизия, осенью - 105-я особая национальная кавалерийская дивизия. Из Джамбула на фронт отправился особый инженерно-строительный батальон. На джамбулской земле сформировано сразу две кавалерийские дивизии. Первый полк дивизии располагался в селе Буденовка Свердловского района (ныне - Байзакский), второй - в совхозе «Кызылша» этого же района. Третьему полку выделили здание детского дома № 1 и скотобазу. Руководством области и местными исполнительными органами проведена большая работа по формированию этих дивизий.

- Проходит ли в Жамбылской области поисковая работа, связанная с участниками Великой Отечественной войны?

- По сей день находятся данные воинов, павших на чужой земле. Это значит, что история этой войны остается не до конца изученной. В мемориальном комплексе «Ерлік», что в парке «Жеңіс», на гранитных плитах выгравированы имена 106 тысяч жамбылцев-фронтовиков. Архивариусы много трудились для составления точного списка фронтовиков. Для продолжения благого дела был создан информационный сайт erlik.kz. Если на мемориальных досках жители области могли прочесть только имена и инициалы своих дедов и отцов, принявших участие в войне, то на сайте есть информация о дате рождения, месте рождения, названии военного подразделения. На сегодняшний день зарегистрированы данные 107 тысяч фронтовиков, имена 787 дополнительно будут выгравированы на мемориальных досках.

Помимо списка фронтовиков на сайте есть краткая биография, фото и сведения о подвигах 39 жамбылцев — Героев Советского Союза и девяти кавалеров ордена Славы. Во второй раздел внесены районы, села, улицы, названные в их честь. Раздел под названием «Отты жылдардың тарихы» содержит фото, аннотации и электронные варианты книг, изданных на основании документов Жамбылского областного государственного архива («Жамбылдық Батырлар», «Майдан хаттары», «Солдат жары», «Мәңгілік ерлік», «Жеңістің өшпес шырағы», «Ерлік ұмытылмайды») на тему Великой Отечественной войны.

В 2019 году материалы сайта пополнились воспоминаниями 32 фронтовиков, сохранившимися в архиве, интервью, жизненными сведениями, а также фото с торжественного открытия мемориального комплекса «Ерлік», статьями в газетах о жамбылских фронтовиках, которые были опубликованы в военные годы. Работа эта продолжается.

- Спасибо за беседу!

В годы Великой Отечественной войны из Жамбылской области на фронт отправились около 70 тысяч человек, из них 36 тысяч не вернулись с полей сражений. Если учесть, что население области тогда составляло около 400 тысяч, то получается, что бить фашистского врага отправился каждый пятый жамбылец.

22 жамбылца удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Это военачальник и писатель Бауыржан Момышулы, Агадил Сухамбаев, Ибрагим Сулейменов, Николай Белашов, Саду Шакиров, Алия Молдагулова, Игорь Москаленко, Владимир Савва, Яков Тюлькин, Семен Ларионов, Степан Сущев, Михаил Фаязов, Андрей Сорокин, Петр Томасевич, Илья Шкловский, Федор Копдань. Четверо дважды удостоены звания Героя Советского Союза - Талгат Бегельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов и Сергей Луганский. Семеро стали кавалерами трех степеней «Орденов Славы».



