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    Все деревья и кустарники в Астане оцифруют и внесут в интерактивную карту

    20 Октября 2022, 17:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице завершается оцифровка зеленых насаждений. Об этом сообщила руководитель управления охраны окружающей среды и природопользования города Астаны Алия Кожабаева на заседании постоянной комиссии маслихата по вопросам бюджета, экономики промышленности и предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам А.Кожабаевой, на озеленение и благоустройство столицы в текущем году было выделено 5 млрд тенге. Бюджетные программы предусматривают озеленение 13 скверов и одного общественного пространства. Кроме того, 1 млрд тенге израсходован на благоустройство «зеленого пояса». В рамках программы оцифровки зеленых насаждений проведена их полная инвентаризация с внесением в базу данных всех деревьев, кустарников, газонов и цветников. Эта работа будет завершена к концу октября. В дальнейшем, с помощью специального мобильного приложения, на интерактивной карте можно будет по каждому оцифрованному дереву увидеть его местоположение, вид, возраст, инвентарный номер, ответственного владельца и другие данные.

    Руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Марсель Узаков проинформировал о работе по благоустройству города.

    «На сегодняшний день управлением реализуются два проекта по программе 018 – это строительство бульваров и скверов по аллее Мынжылдык, и строительство набережной вдоль границы улиц Керея-Жанибека и 19-С. По первому проекту, получается, территория первой очереди аллеи является логическим продолжением благоустройства территории Казахского драматического театра. Проект бульваров и скверов по аллее Мынжылдык разработан, как проект территории для периодического массового отдыха населения и улучшения экологического состояния города. На сегодняшний день строительство главной аллеи завершено, ведутся работы по северной и южной аллеям», – сказал М.Узаков.

    По его словам, в текущем году планируется завершить строительство.

    В отношении строительства набережной М.Узаков отметил, что конкурс на реализацию проекта состоялся две недели назад. Подрядчик уже завозит инертные материалы.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Экология Цифровой Казахстан
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