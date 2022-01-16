Все, что касается «Январской трагедии» говорится открыто - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все, что касается «Январской трагедии» говорится открыто, ничего не скрывается, что позитивно подчеркивается экспертным сообществом. Такое мнение выразил директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Официальное заявление Генпрокуратуры и Минздрава озвучено в СЦК. Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабев указал, что всего по Казахстану 4578 потерпевших, из них 4353 ранено, в том числе 3393 - сотрудники силовых ведомств. Во время чрезвычайного положения в морги были доставлены 225 погибших. Часть из них - это вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах. К сожалению, жертвами актов терроризма стали и мирные граждане. Государство открыто заявило о гражданских потерях, большое количество погибших отражает масштаб январской трагедии для страны. Директор департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения Асель Артакшинова отметила, что более 2677 человек обратились за медицинской помощью. В том числе за амбулаторной помощью обратились 1 815, за стационарной - 863. На сегодня выписано 598 пациентов, продолжают лечение 265, в реанимации 67 больных, проведено более 500 сложных операций. Из 225 погибших 175 пациентов умерло в медорганизациях», - отметил Марат Башимов.

Помимо этого, по словам спикера, озвучена хронология событий и данные о расследовании правонарушений, предоставлена информация по оказанию правовой, медицинской и психологической помощи населению.

«По информации начальника Службы уголовного преследования ГП РК Серика Шалабаева, 1 января в Жанаозене Мангистауской области в 17:20 часов возле акимата города отмечался сбор жителей. Записав видеообращение в адрес руководства страны с требованием снижения цен на сжиженный газ, в 18:00 часов этого же дня люди разошлись. После этого 2 января число протестующих составило нескольких сотен человек, а участники акций блокировали внутренние автодороги. При этом правоохранительными органами силы и средства не применялись. Начиная с 3 января, акции протеста перекинулись и на другие города и регионы. В этот же день в поддержку жителей Мангистауской области начались «мирные» митинги в других семи регионах страны (Атырауская, Актюбинская, Нур-Султан, Алматы, ЗКО, Алматинская и ВКО). 4 января митинги продолжились, а число регионов возросло до 11, где отмечались несанкционированные массовые сборы людей. Численность участников резко возросла до 37 тысяч человек. В Алматы и Шымкенте начались вооруженные нападения и погромы. Важно отметить, что с этого дня правоохранительными органами стали применяться специальные средства нелетального характера в целях отражения нападений на сотрудников и административные здания. 5 января беспорядки продолжились в 11 регионах страны. Число их участников достигло 50 тысяч. В ночь с 4 на 5 января террористы захватили здание акимата города Алматы и международный аэропорт «Алматы». В Кызылорде нападавшими подожжено 9 автомобилей, в Талдыкоргане нападавшие захватили здания акимата, полиции и ДКНБ области.

Также представитель Генеральной прокуратуры отметил, что в целях исключения координации действий террористов и использования ими средств связи был ограничен доступ в интернет. 6 января решением Совета Безопасности в стране объявлено проведение антитеррористической операции. С этого дня органы правопорядка и Вооруженные Силы начали применять оружие для уничтожения террористов. Также было принято решение отправить в Казахстан контингент из состава коллективных сил ОДКБ», - написал Марат Башимов.

7 января мирные акции протеста продолжились в нескольких регионах (Мангистауская, Атырауская, Актюбинская, Карагандинская, ВКО). 8 января ситуация постепенно стабилизировалась, а несанкционированные сборы граждан были прекращены.

«Также Серик Шалабаев отметил, что по поручению Главы государства Генеральная прокуратура работает над установлением всех причин и деталей «Алматинской трагедии» и террористических атак в других регионах. Органами правопорядка принимаются все необходимые меры по выявлению и наказанию участников терактов, полному восстановлению общественной безопасности в стране. Вместе с тем в Генпрокуратуре выразили уверенность, что все указанные события – звенья одной цепи, при этом действия террористов координировались из единого центра. В ведомстве подчеркнули, что приведенные данные носят предварительный характер. Они уточняются и могут измениться.

Водворено в ИВС 672 подозреваемых в совершении преступлений, из них 446 с санкции суда взяты под стражу. После проверки документов и ввиду отсутствия оснований для задержания прокуратуры освобождено 100 человек. В Генеральной прокуратуре заверили, что каждый факт будет тщательно расследован с дачей соответствующей правовой оценки. На сегодня следственно-оперативные группы расследуют 546 уголовных дел, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 – по массовым беспорядкам, 15 убийствам и другим. В целях обеспечения прав граждан в уголовном процессе налажено взаимодействие с Уполномоченным по правам человека РК, участниками Национального превентивного механизма и Национального совета общественного доверия. Им обеспечен доступ в места содержания доставленных и задержанных лиц с целью независимой проверки возможных случаев жестокого обращения и непредоставления медицинской помощи и защитников», - сказал представитель Генпрокуратуры. На данный момент в прокуратуру поступило 32 обращения на действия органов правопорядка. Также стало известно, что в случае нарушения законных прав граждане могут обратиться в call-центр Генеральной прокуратуры по номеру 115 либо непосредственно в территориальные органы прокуратуры», - пояснил спикер.

Напомним, что по данным Министерства здравоохранения, на объекты здравоохранения было совершено 20 нападений (5 стационаров, 1 ПМСП и 14 аптек, все находятся в Алматы), пострадало 7 медицинских работников (5 в Алматы, по 1 в Шымкент и Алматинской области) и 45 автомашин скорой медицинской помощи в 4 регионах (Алматы - 31, Шымкент - 7, Алматинская - 5, Жамбылская - 2), из них 4 автомобиля не подлежат ремонту.

«В настоящее время все медицинские организации республики, в том числе по городу Алматы, работают в штатном режиме. Помимо этого, медицинской авиацией из Нур-Султана в Республиканский центр крови Алматы было доставлено 360 доз крови для создания резерва. Совместно с МВД обеспечена круглосуточная охрана лекарственных складов ТОО «СК Фармация» в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Актобе, в которых хранятся медикаменты для лечения пациентов в рамках ГОБМП и ОСМС, наркотические и психотропные вещества. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев все делает для того, чтобы государственные структуры были прозрачны и объективны в своей деятельности.

Тем самым, все что касается «Январской трагедии» говорится открыто, ничего не скрывая, что позитивно подчеркивается экспертным сообществом», - резюмировал Марат Башимов.

Напомним, вчера в Генеральной прокуратуре озвучили полную хронологию массовых беспорядков в стране. В Генеральной прокуратуре также назвали точное число погибших граждан в результате массовых беспорядков в стране. По данным правоохранительных органов, в ходе беспорядков погибли 225 человек.