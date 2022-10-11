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    Все ценники должны указываться в национальной валюте - министр финансов РК

    11 Октября 2022, 12:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что ценники должны указываться в национальной валюте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях и СМИ появилась информация, что в одном из столичных магазинов ценники и стоимость на продукты были указаны в рублях, а не в тенге.

    Ерулан Жамаубаев после заседания Правительства ответил на вопрос, видел ли он такие факты в магазинах.

    «Специально так не отслеживаем. Если они есть, давайте разбираться. Скорее всего, это ошибка», - заявил журналистам Ерулан Жамаубаев.

    «У нас национальная валюта – тенге. Все ценники, стоимость должна указываться в национальной валюте. Если такие факты будут – это незаконно», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Он уточнил, что валютное регулирование относится к компетенции Нацбанка РК.

    «Тем не менее, мы все должны быть патриотами, соблюдать законы. По закону у нас нацвалюта – тенге. Если такие факты будут ( указываться в других валютах - прим. авт.) мы будем пресекать незаконные действия всех, в том числе и этих сотрудников магазина», - подчеркнул министр финансов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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