Все ценники должны указываться в национальной валюте - министр финансов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что ценники должны указываться в национальной валюте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях и СМИ появилась информация, что в одном из столичных магазинов ценники и стоимость на продукты были указаны в рублях, а не в тенге.

Ерулан Жамаубаев после заседания Правительства ответил на вопрос, видел ли он такие факты в магазинах.

«Специально так не отслеживаем. Если они есть, давайте разбираться. Скорее всего, это ошибка», - заявил журналистам Ерулан Жамаубаев.

«У нас национальная валюта – тенге. Все ценники, стоимость должна указываться в национальной валюте. Если такие факты будут – это незаконно», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Он уточнил, что валютное регулирование относится к компетенции Нацбанка РК.

«Тем не менее, мы все должны быть патриотами, соблюдать законы. По закону у нас нацвалюта – тенге. Если такие факты будут ( указываться в других валютах - прим. авт.) мы будем пресекать незаконные действия всех, в том числе и этих сотрудников магазина», - подчеркнул министр финансов.