Все автодороги Акмолинской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей закрыты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение в семи областях на 16 участках протяженностью 1740 км. Это 6,9% всех автодорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

1. Нур-Султан - Щучинск, км 18-231

2. Нур-Султан - Темиртау, км 1291-1426

3. Самара - Шымкент, км 773-956, Белогорка - Карабутак

4. Актобе-Атырау-Астрахань, км 11-175, Актобе - Шубаркудык

5. Актобе - Орск, км 16-235, Актобе - РФ

6. Северный обход г. Актобе, км 0-39

7. Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз, км 0-258, Кандыагаш - Шалкар

8. Усть-Каменогорск - Алтай - Рахмановские ключи, км 7-66, Ушановское - Серебрянск

9. Алматы - Усть-Каменогорск, км 971-1068, Калбатау - К. Кайсенов

10. Екатеринбург - Алматы, км 686-729, Сарыколь - СКО

11. Мамлютка - Костанай, км 180-250, СКО - Узунколь

12. Костанай - Аулиеколь - Сурган, км 216-232, Октябрьский - Акмолинская область

13. Жезказган - Петропавловск, км 340-377, Аркалык - Акмолинская область

14. Калкаман - Керней, км 0-231

15. Кызылорда - Павлодар, км 1135-1367, Карагандинская область - Ленинский

16. Нур-Султан - Ерейментау - Шидерти, км 200-235, Акмолинская область - Шидерти

По всей республике работает 688 единиц техники.

АО «НК «КазАвтоЖол» напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений.