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    Все 9 казахстанских олимпийских призеров, уличенных в употреблении допинга— тяжелоатлеты и борцы

    17 Июля 2023, 14:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известно, что за годы независимости 9 спортсменов, побеждавших на Олимпийских играх, лишились медалей из-за допинга. Все они получили призовые места в тяжелой атлетике, вольной и греко-римской борьбе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ответ на запрос редакции, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта РК Ербол Мырзабосынов представил список казахстанских спортсменов, получивших олимпийские медали и позже уличенных в допинге.

    «В истории независимого Казахстана 9 спортсменов национальной сборной РК были лишены олимпийских медалей за применение допинга: Илья Ильин, Ирина Некрасова, Мария Грабовецкая, Зульфия Чиншанло, Майя Манеза, Светлана Подобедова, Нижат Рахимов (тяжелая атлетика), Таймураз Тигиев (вольная борьба), Асет Мамбетов (греко-римская борьба)», - говорится в ответе.

    Министерство напоминает, что однако есть спортсмены национальной сборной РК, которым присуждены более высокие места на Олимпийских играх с соответствии с решением Дисциплинарной комисии Международного Олимпийского комитета - это Нурбакыт Тенизбаев (серебро), Алла Важенина (золото), Ольга Рыпакова (серебро), Анна Нурмухамбетова (серебро), Даулет Шабанбай (бронза), Денис Уланов (бронза).

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Спорт Минкультуры Тяжелая атлетика
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