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Всадники-паралимпийцы Восточного Казахстана подтвердили свое лидерство

27 Июля 2018 20:59 115
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Всадники-паралимпийцы Восточного Казахстана подтвердили свое лидерство

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ  - Около 30 спортсменов из шести областей Казахстана приехали в Восточный регион для участия в третьих открытых соревнованиях «На Кубок Федерации конного спорта РК» по паралимпийской и специальной программам, которые стартовали сегодня в селе Винном, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Как сообщили в информационном центре, соревнования проводятся уже в третий раз, и с каждым годом  количество участников увеличивается, что не может не радовать. Ведь это значит, что в Казахстане развивается паралимпийский конный спорт.

В этом году проверить себя собрались спортсмены из Карагандинской, Мангистауской, Актюбинской, Павлодарской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областей. Примечательно то, что самой старшей участнице около 50 лет, а самой младшей - 7.

Как отмечают организаторы, в начале открытия в Восточном регионе занимались несколько детей, а сегодня ежедневно иппотерапия и паралимпийская конная выездка набирает все большую популярность.


Всадники-паралимпийцы Восточного Казахстана подтвердили свое лидерство  «Сейчас открываются филиалы в Караганде и Актобе. Там строятся манежи по такому же типу, как у нас. В ближайшем будущем планируем охватить все области Казахстана. Мы открыли пансион-гостиницу, чтоб как можно больше детей могли приезжать и обучаться у нас. Наши спортсмены уже участвовали в Специальной Олимпиаде в Лос-Анджелесе, где показали прекрасные результаты. У них огромные возможности и цели. Заряжаешься от их энергии. Поэтому будем стремиться показывать лучшие результаты дальше», - говорит один из организаторов.

В программе соревнований были представлены следующие дисциплины: паралимпийская выездка, выездка под музыкальное сопровождение, рабочая тропа для спортсменов Специальной Олимпиады.


Всадники-паралимпийцы Восточного Казахстана подтвердили свое лидерствоСпортсмены поделены по пяти классификациям: от первого уровня, к которому относятся спортсмены с наиболее сильными функциональными отклонениями, до пятого. Тесты соревнований для каждого уровня отличаются по сложности. Самый сложный - пятый. Выездка происходит по заранее изученным схемам.

Нужно отметить, что на Восточно-Казахстанском манеже схемы прошли серьезное усложнение. Это повышает шансы на международной арене.

Как рассказывает всадник из Караганды Айдос Жылкышынов, подготовка и тренировки к соревнованиям проходили 3 раза в день. За это время спортсмены налаживали контакт с лошадьми, привыкали к манежному полю.

«На соревнованиях в Москве мне присудили четвертый уровень. Сегодня мы выступили хорошо. В 2020 году будут параолимпийские игры  в Токио, перед этим будет отбор, теперь я стремлюсь попасть туда», - говорит Айдос.

Всадник, представляющий Восточный Казахстан, Ринат Бектурсынов занимается уже около года. Все начиналось с иппотерапии. Сейчас же верховая езда для парня - профессиональный спорт. Но, как отмечает он сам, главная цель - не медали, а улучшение здоровья. Помимо этого, Ринат увлекается легкой атлетикой и бегом.

Еще один спортсмен из Восточного Казахстана,  для которого сегодня состоялся дебют, Игорь Евтух, занимается всего пару месяцев. Несмотря на это, он уже отмечает прогресс в тренировках:

«Раньше я вообще не мог сесть на коня. Мне помогали три человека. За эти два месяца я уже научился сидеть самостоятельно. Буду дальше продолжать заниматься, пока не встану на ноги».

По словам директора департамента паралимпийского конного спорта при Федерации РК по конному спорту Елены Черниковой, 7 сентября планируется провести второй чемпионат республики по паралимпийской выездке.

«Восточный Казахстан сейчас сохраняет свое лидерство по стране. Но с каждым выступлением я вижу, как всадники растут, крепнут и, как повышается уровень их мастерства. Сейчас серьезные конкуренты для нас - Карагандинская область, а в будущем и Актюбинская. Мы планируем принять участие в соревнованиях уровня три звезды для того, чтоб попробовать свои силы и получить квоту на параолимпийские игры в Токио-2020.  Я думаю, что наши  спортсмены при таких хороших шансах добьются результатов на международной арене. Там наши сильные соперники - Финляндия, Германия, Норвегия. Но они занимаются уже на протяжении 80 лет. Мы же - всего 3-4 года. Нам есть, куда расти», - рассказывает Елена Черникова.

На этих соревнованиях восточноказахстанцы также смогли доказать свое первенство. Первое место в зачете на личный приз 3 уровня заняла девушка Райхан Байрханова, а второе место - Айганым Ермекова. Лучшим всадником в зачете на личный приз 4 уровня стал спортсмен из Караганды Айдос Жылкышынов.

 

 

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Спорт,
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Автор:

Людмила Малько

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