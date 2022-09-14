Всадник выиграл два автомобиля на скачках в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В селе Миялы Кызылкогинского района Атырауской области прошли спортивные соревнования по аламан-байге и кунан-байге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе районного акимата, в соревнованиях приняли участие 70 лучших скакунов из восьми регионов Казахстана. Наездники преодолели дистанцию в 6 и 12 километров. В тай-байге дистанцию в шесть километров первым завершил всадник из Жамбылской области Кабыл Айткабыл.

В кунан-байге на 12 километров приняли участие 27 наездников. Из них самым первым до финиша вновь добрался К. Айткабыл.

Таким образом, он стал двукратным победителем соревнований и обладателем двух автомобилей.



