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    Всадник выиграл два автомобиля на скачках в Атырауской области

    14 Сентября 2022, 07:43

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В селе Миялы Кызылкогинского района Атырауской области прошли спортивные соревнования по аламан-байге и кунан-байге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе районного акимата, в соревнованиях приняли участие 70 лучших скакунов из восьми регионов Казахстана. Наездники преодолели дистанцию в 6 и 12 километров. В тай-байге дистанцию в шесть километров первым завершил всадник из Жамбылской области Кабыл Айткабыл.

    В кунан-байге на 12 километров приняли участие 27 наездников. Из них самым первым до финиша вновь добрался К. Айткабыл.

    Таким образом, он стал двукратным победителем соревнований и обладателем двух автомобилей.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Жамбылская область Спорт
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