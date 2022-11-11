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    Вручить Реджепу Тайипу Эрдогану Высший орден Тюркского мира предложил Президент РК

    11 Ноября 2022, 12:23

    САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Вручить Реджепу Тайипу Эрдогану Высший орден Тюркского мира предложил Президент РК на саммите Организации тюркских государств в Самарканде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН.

    Это необходимый принцип, который полностью соответствует базовым интересам нашей страны. Поэтому мы будем уделять приоритетное внимание этому принципу», - сказал Президент РК.

    «Наше единство крепнет с каждым днем. Благодаря этому значительно возрос политический авторитет Тюркского мира на международной арене. В прошлом году в Организации тюркских государств председательствовал высокоуважаемый г-н Реджеп Тайип Эрдоган, который внес значительный вклад в повышение авторитета организации и усиление ее влияния. Пользуясь случаем, хотел вы высказать своему другу и коллеге г-ну Эрдогану искреннюю благодарность.

    Уверен, что братская Турция, которая в следующем году отметит столетие провозглашения республики, продолжит вносить свой вклад в укрепление нашего сотрудничества. В связи с этим хотел бы предложить вручить г-ну Реджепу Тайипу Эрдогану Высший орден Тюркского мира. Это предложение нашло единодушную поддержку, за что я выражаю всем признательность», - отметил Касым-Жомарт Токаев.


    Фото: 1news.az

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Узбекистан Турция Тюркский мир
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