Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Врезавшийся в КамАЗ на мотоцикле подросток погиб в Атырау

    17 Мая 2023, 20:30

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Ехавший на мотоцикле подросток врезался в КамАЗ в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, трагический случай произошел в пригородном селе Еркинкала. Мотоцикл под управлением пятнадцатилетнего подростка, следуя по дороге, врезался в КамАЗ. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

    «Всего с начала текущего года в Атырау зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием подростков. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 15 по 31 мая проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание - дети!» - сообщили в ведомстве.

    Полицейские призывают родителей подростков во время летних каникул уделить особое внимание досугу детей, а также контролировать их местонахождение и быть постоянно на связи с ними.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Артиллерийский снаряд обнаружил в огороде житель Карагандинской области
    Поезд и две машины столкнулись на переезде в Алматы
    По 5 млн тенге выплатят семьям погибших рабочих в пожаре на заводе СНПС Актобемунайгаз
    Сотрудников центра психического здоровья в Костанае подозревают в подделке результатов алкотестеров
    Популярное
    1 Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
    2 Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
    3 Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
    4 По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
    5 Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
    Новости партнеров