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    Времянка горела в селе Алматинской области

    13 Февраля 2022, 23:10

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел на территории частного дома в селе Боралдай Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    13 февраля, в 15:21, в областной ДЧС поступило сообщение о том, что в селе Боралдай на территории частного жилого дома произошло возгорание временного жилого строения (времянки).

    Прибыв на место вызова, пожарные установили, что во дворе дома горит пристройка (размером, согласно плану, 35 х 4 метра). Каркасно-камышитовые стены и деревянная обрешетка кровли способствовали быстрому распространению огня.

    «Пожар локализован в 15:40 и ликвидирован в 16:51, на площади 140 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В ликвидации пожара были задействованы девять сотрудников и три единицы техники ДЧС Алматинской области», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    Сообщается, что профилактический обход с разъяснением правил пожарной безопасности по данному адресу проводился 8 октября 2021 года.

    ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия Пожар
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