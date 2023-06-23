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    Время требует формирования новых подходов в обеспечении безопасности в Центральной Азии - Касым-Жомарт Токаев

    23 Июня 2023, 12:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась первая встреча секретарей Советов Безопасности стран Центральной Азии и России, в ходе которой с приветственным видеообращением к участникам выступил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем приветственном видеообращении к участникам форума Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в современных реалиях важнейшей задачей для нашего региона является сохранение стабильности и укрепление безопасности, что предполагает эффективное прогнозирование угроз, оперативную выработку превентивных мер реагирования и качественно новых интегрированных подходов.

    «В современных реалиях важнейшей задачей для нашего региона является сохранение стабильности и укрепление безопасности по всему периметру границ. Данный вопрос мы предметно обсуждали с коллегами в октябре 2022 года на первой встрече Глав государств в формате Центральная Азия и Россия, прошедшая в Астане. Безопасность была определена одним из ключевых направлений нашего взаимодействия, что предполагает эффективное прогнозирование угроз и оперативную выработку превентивных мер для их предупреждения на ранней стадии», - сказал Глава государства.

    Президент заявил, что механизм встреч секретарей Советов безопасности стран Центральной Азии и России будет содействовать формированию конкретных подходов и решений в данном направлении.

    «Важно выработать действенный механизм реагирования на попытки дестабилизация ситуации в регионе с применением гибридных методов и информационных технологий», - сказал Президент.

    Глава государства добавил, что особое внимание следует уделить борьбе с наркобизнесом, который тесно переплетен с международными террористическими группировками, транснациональной организованной преступностью, религиозными радикалами.

    «Определяющую роль здесь должны сыграть такие региональные структуры, как Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. Потенциал этого центра далеко не раскрыт. Указанные риски региональной безопасности неразрывно связаны с ситуацией в Афганистане. Соответствующие шаги для улучшения социально-экономического положения в этой стране могут быть реализованы в рамках деятельности регионального хаба ООН, создаваемого в Алматы. В целом считаю, что на данном этапе отдельных мер по расширению обмена информацией и повышению координации в сфере обеспечения региональной безопасности уже недостаточно. Время требует формирования качественно новых интегрированных подходов. Уверен, данная встреча заложит для этого хорошую основу», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

    В ходе первой встречи секретари Советов Безопасности рассмотрели конкретные сферы сотрудничества, исходя из текущей международной ситуации и национальных интересов стран региона.

    Помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов предложил приоритетные направления взаимодействия, включая содействие стабилизации ситуации в Афганистане, обеспечение транспортной и продовольственной безопасности. Особое внимание было обращено на вопросы водной безопасности, учитывая необходимость сохранения общей экосистемы, в том числе в условиях климатических изменений.

    В этот же день под председательством Гизата Нурдаулетова и Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева состоялись плановые двусторонние консультации между аппаратами Советов Безопасности Казахстана и России, участие в которых также приняли руководители и сотрудники соответствующих государственных органов. Стороны обсудили взаимодействие в сфере противодействия терроризму и религиозному экстремизму в Центральной Азии, обменялись оценками текущей геополитической ситуации.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Центральная Азия Президент Казахстана Алматы Безопасность
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