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    Время совершения айт намаза по городам Казахстана

    19 Апреля 2023, 19:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало время совершения айт намаза по городам Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на muftyat.kz.

    В этом году месяц Рамазан начался 23 марта и завершится 21 апреля. Ночь с 17 на 18 апреля – ночь Ляйлятуль-кадр. 21 апреля – праздник Ораза айт.

    На протяжении священного месяца Рамазан Духовным управлением мусульман Казахстана в разных уголках страны были организованы благотворительные акции. Как сообщалось ранее, ДУМК объявило этот год Годом ислама и благополучного общества. В его рамках будет проведен ряд важных мероприятий. Также планируется реализация проектов, направленных на обновление национального самосознания и повышение авторитета традиционного ислама.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Религия
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