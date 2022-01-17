Время работы общественного транспорта продлили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы время работы общественного транспорта увеличено на час, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 17 января время работы общественного транспорта в городе Алматы увеличено на час: с 8:00 до 21:00», - сообщили в транспортном холдинге.

Напомним, с 17 января также для пассажиров открыт алматинский метрополитен. Время работы с 07:00 до 21:00. Также сообщалось, что с 17 января общественный транспорт в городе, в том числе и троллейбусы и пригородные маршруты, будут курсировать до 21:00 часов.