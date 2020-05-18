Время работы банков, обменников и ломбардов изменили в Алматы и Нур-Султане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы и Нур-Султане ряд субъектов финансового рынка с 18 мая будут работать с 9 до 18 часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В совместном приказе Нацбанка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка перечислили перечень субъектов:

- банки второго уровня;

- организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (за исключением юрлиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты);

- страховые (перестраховочные) организации;

- страховые брокеры;

- организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг;

- микрофинансовые организации, кредитные товарищества;

- платежные организации.

Сообщается, что численность персонала указанных субъектов (с учетом их филиалов и отделений), находящихся на рабочих местах, не должна превышать 50% от общей штатной численности.

Согласно документу, KASE, Центральный депозитарий ценных бумаг, обменные пункты и ломбарды также работают с 9 до 17 часов. Данные меры будут действовать с 18 по 24 мая, а с 25 мая режим работы, включая численность персонала в этих организациях, будет устанавливаться по своему усмотрению.

Помимо всего, руководители субъектов должны обеспечить соблюдение мер санитарной защиты (наличие масок, перчаток, санитайзеров, дезинфекция помещения и другое).



