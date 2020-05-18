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    Время работы банков, обменников и ломбардов изменили в Алматы и Нур-Султане

    18 Мая 2020, 19:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы и Нур-Султане ряд субъектов финансового рынка с 18 мая будут работать с 9 до 18 часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В совместном приказе Нацбанка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка перечислили перечень субъектов:

    - банки второго уровня;

    - организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (за исключением юрлиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты);

    - страховые (перестраховочные) организации;

    - страховые брокеры;

    - организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг;

    - микрофинансовые организации, кредитные товарищества;

    - платежные организации.

    Сообщается, что численность персонала указанных субъектов (с учетом их филиалов и отделений), находящихся на рабочих местах, не должна превышать 50% от общей штатной численности.

    Согласно документу, KASE, Центральный депозитарий ценных бумаг, обменные пункты и ломбарды также работают с 9 до 17 часов. Данные меры будут действовать с 18 по 24 мая, а с 25 мая режим работы, включая численность персонала в этих организациях, будет устанавливаться по своему усмотрению.

    Помимо всего, руководители субъектов должны обеспечить соблюдение мер санитарной защиты (наличие масок, перчаток, санитайзеров, дезинфекция помещения и другое).


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Банки Астана Алматы Экономика
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