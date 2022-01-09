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    Время комендантского часа изменили в Актюбинской области

    9 Января 2022, 15:24

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области установлено 10 блокпостов, три из которых действуют на выездах из города, остальные – в районах области. Кроме того, с сегодняшнего дня изменено время комендантского часа. Об этом рассказал комендант региона Канат Алиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В области установлены 10 блокпостов. Три из них - на выезде, остальные – в районах области. Блокпосты работают круглосуточно, в двухсменном режиме. Все блокпосты оснащены необходимыми техническими средствами. Местными исполнительными органами организовано горячее питание. В городе Актобе и области сотрудниками правоохранительных органов обеспечена должная охрана общественного порядка и безопасности граждан. Ситуация находится под полным контролем», - сказал комендант города.

    Кроме того, комендатурой Актюбинской области изменено время комендантского часа, который теперь действует с 23:00 до 07:00 часов.

    Всего за прошлую ночь за нарушение комендантского часа в отделы полиции было доставлено 89 лиц.

    «За прошлую ночь за нарушение комендантского часа в отделы полиции доставлено 89 лиц, из которых 32 привлечены к административной ответственности. Также в настоящее время в отношении трех лиц за совершение преступления, предусмотренного по части 1 статьи 272 Уголовного кодекса РК «Организация массовых беспорядков», избрана мера пресечения – арест. Досудебное расследование продолжается», - добавил Канат Алиев.

    Ранее сообщалось о задержании в Актобе 11 организаторов и зачинщиков массовых беспорядков, двое из них арестованы.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Безопасность МВД РК ЧП-2022
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