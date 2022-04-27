Время движения автобусов продлят в честь Қадыр түні в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мечетях города Нур-Султан готовятся к мероприятиям, посвященным Ночи предопределения Қадыр түні, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В мечети «Хазрет Султан» для прихожан в 22:00 часов в качестве введения зачитают проповедь. Құптан намазы будут читать в 22:35, а Тарауих намазы начнется в 22: 50. Молитву Хатым Құран произнесут в 00:30. Далее с 01:00 часов прихожанам будет предоставлена возможность помолиться самостоятельно.

Во всех мечетях столицы мероприятия, посвященные Ночи предопределения, будут проводиться по вышеуказанному расписанию.

Отметим, что в честь Қадыр түні в Нур-Султане продлят время движения автобусов до 01:30 ночи.

Маршруты автобусов в направлении мечети «Хазрет Султан»: супермаркет «Спутник»; железнодорожный вокзал; жилой массив «Коктал-1,2».

Маршруты автобусов в направлении мечети «Әбу Насыр әл-Фараби»: жилой массив «Коктал-1,2»; железнодорожный вокзал; медколледж.

Маршруты автобусов в направлении мечети «Садвакаса хаджи Гилмани»: жилой массив «Коктал-1,2»; жилой массив «Кирпичный».

Маршруты автобусов в направлении мечети «Ырыскелді қажы»: жилой массив «Ильинка».

Маршруты автобусов в направлении мечети «Рақымқызы Райса ана»: ТЦ «Рахмет».







