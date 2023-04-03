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    Временные запреты на ловлю рыб вводятся в Казахстане

    3 Апреля 2023, 12:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В целях сохранения биоразнообразия рыб и других водных животных в период нереста на территории Казахстана с 5 апреля по 5 июня будет проводиться рыбоохранная акция «Нерест», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На акваториях каждого региона республики Министерство экологии и природных ресурсов введет сроки запрета рыбной ловли с учетом региональных особенностей. В связи с этим Министерство внутренних дел РК призывает граждан бережно относиться к природе, соблюдать установленные правила рыболовства и не нарушать закон.

    «Основное внимание сотрудников заинтересованных государственных органов в этот период будет уделено выявлению и пресечению фактов рыболовства в период запрета, незаконного приобретения или сбыта, провоза рыбы и рыбной продукции», - сообщила официальный представитель пресс-службы МВД Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

    Она напомнила, что за нарушение данного запрета законодательством предусмотрена административная ответственность по статье 383 Административного кодекса (Нарушение правил рыболовства) в виде штрафа в размере от 10 до 40 МРП и уголовная ответственность по статье 335 Уголовного кодекса страны (Незаконная добыча рыбных ресурсов) до 3-х лет лишения свободы.

    Автор:

    Анеля Касымова

    МВД РК Минэкологии Браконьерство
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