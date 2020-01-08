Временно воздержаться от покупки билетов на рейсы «Bek Air» рекомендуют в МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Временно воздержаться от покупки билетов на рейсы авиакомпании «Bek Air» рекомендуют гражданам в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ».

«В связи с приостановлением сертификата эксплуатанта авиакомпании Bek Air на неопределенный срок, рекомендуем гражданам временно воздержаться от покупки билетов на рейсы авиакомпании Bek Air», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.