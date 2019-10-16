Временно приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На время проведения профилактических работ временно приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Казтелерадио».

«16.10.2019 с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы на оборудовании сетей спутникового, эфирного цифрового, аналогового телевещания и радиовещания. В связи с этим, на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана. Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.