Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      СМИ

    Временно приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана

    16 Октября 2019, 11:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На время проведения профилактических работ временно приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Казтелерадио».

    «16.10.2019 с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы на оборудовании сетей спутникового, эфирного цифрового, аналогового телевещания и радиовещания. В связи с этим, на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана. Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Связь, ТВ, IT
    Новости по теме
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам