Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Временно ограничена подача воды в Медеуский район Алматы

    22 Июля 2023, 16:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Временно ограничена подача воды в южную часть Медеуского района Алматы в связи с тем, что с осадками на источниках водоснабжения повысился уровень мутности исходной воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    В результате ограничена подача воды потребителям, расположенным по следующим адресам: мкр.Юбилейный, мкр.Тау Самал (Каменское плато), коттеджный городок «ВИП Алем», ЖК «Европолис», ул. Керей Жанибек хандар, ул.Ондасынова, ул.Ладушкина, ул.Оспанова, ул.Кыз Жибек, ул.Жанибекова, ул. Найманбаева, пр.Достык, ул. Чайкина.

    Снижение давления воды на сетях наблюдается по улицам Хаджи Мукана, Байжанова, Луганского, пр. Достык, Нурмагамбетова, Сахариева, мкр. «Кок тобе», мкр. «Самал 1-3», мкр. «Горный гигант».

    Водоснабжение будет восстановлено по мере нормализации концентрации мутности воды в горных реках.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Алматы ЖКХ Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Трех человек вытащили спасатели из горящей гостиницы в Алматы
    Ремонт проспектов Абая и Аль-Фараби в Алматы планируют завершить раньше срока
    Часть зданий временно отключат от горячей воды в Алматы
    Гражданина Турции наградили за спасение троих детей при пожаре в ЖК Алматы
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау