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    Временно ограничат движение для грузовых машин на трассе Самара-Шымкент

    17 Августа 2023, 23:31

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 18 августа с 3 часов ночи до 7 часов утра на 811 километре трассы «Самара-Шымкент» (охраняемый переезд, расположенный по станции Жазык в Актюбинской области) будет временно введено ограничение движения для грузовых автотранспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КазАвтоЖол.

    В это время железнодорожники будут производить работы по замене железного настила.

    В период закрытия основного переезда пропуск легковых автотранспортных средств будет осуществляться по временному переезду, который находится рядом с основным переездом. Регулировку будут производить сотрудники дорожной полиции РОВД Хромтау.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Актюбинская область Транспорт Дороги КазАвтоЖол
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