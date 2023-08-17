Временно ограничат движение для грузовых машин на трассе Самара-Шымкент

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 18 августа с 3 часов ночи до 7 часов утра на 811 километре трассы «Самара-Шымкент» (охраняемый переезд, расположенный по станции Жазык в Актюбинской области) будет временно введено ограничение движения для грузовых автотранспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КазАвтоЖол.

В это время железнодорожники будут производить работы по замене железного настила.

В период закрытия основного переезда пропуск легковых автотранспортных средств будет осуществляться по временному переезду, который находится рядом с основным переездом. Регулировку будут производить сотрудники дорожной полиции РОВД Хромтау.