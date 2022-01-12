Временно эвакуировали из Алматы граждан и сотрудников Консульства США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Временно эвакуировали некоторых сотрудников Консульства CША, граждан США и других иностранных граждан из Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«США благодарны правительству Казахстана за поддержку временной эвакуации некоторых сотрудников Консульства CША, граждан США и других иностранных граждан из Алматы 12 января. Казахстан всегда был надежным другом Соединенных Штатов. Мы верим в стойкость казахстанцев и их способность оправиться от этого кризиса», - говорится в официальном заявлении дипмиссии США для прессы.

Ранее, 6 января, состоялся телефонный разговор государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, во время которого сторона США выразила полную поддержку конституционным институтам Казахстана.

«Мы рассчитываем, что все наши сотрудники вернутся в Алматы, как только позволит ситуация», - добавили в пресс-службе.