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    Временно эвакуировали из Алматы граждан и сотрудников Консульства США

    12 Января 2022, 17:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Временно эвакуировали некоторых сотрудников Консульства CША, граждан США и других иностранных граждан из Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «США благодарны правительству Казахстана за поддержку временной эвакуации некоторых сотрудников Консульства CША, граждан США и других иностранных граждан из Алматы 12 января. Казахстан всегда был надежным другом Соединенных Штатов. Мы верим в стойкость казахстанцев и их способность оправиться от этого кризиса», - говорится в официальном заявлении дипмиссии США для прессы.

    Ранее, 6 января, состоялся телефонный разговор государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, во время которого сторона США выразила полную поддержку конституционным институтам Казахстана.

    «Мы рассчитываем, что все наши сотрудники вернутся в Алматы, как только позволит ситуация», - добавили в пресс-службе.

    Автор:

    Анеля Касымова

    МИД РК Алматы США ЧП-2022
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