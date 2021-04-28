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    Временно будут закрыты пункты пропуска на казахстанско-китайской границе

    28 Апреля 2021, 12:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с праздничными днями в Республике Казахстан, на основании Соглашения между Правительством РК и Правительством КНР о пунктах пропуска через казахстанско-китайскую границу автомобильные пункты пропуска «Нур Жолы», «Достык», «Бахты» не будут функционировать 1, 7 и 9 мая 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Сейчас на казахстанско-китайской границе функционируют два железнодорожных пункта пропуска («Достык» и «Алтынколь») и три автомобильных («Нур Жолы», «Достык», «Бахты») через которые, в связи с продолжающимися карантинными ограничениями, осуществляется пропуск только грузов и товаров.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Восточно-Казахстанская область Пограничники Китай КНБ
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