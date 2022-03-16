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    12:50, 16 Март 2022 | GMT +6

    Временами сильные осадки - погода в Казахстане на три дня

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды на 17-19 марта 2022 года опубликовал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «В предстоящие трое суток северная половина Казахстана будет находиться под влиянием Северо-западного антициклона, в связи с этим ожидается морозная, преимущественно без осадков погода. Столбики термометров в ночные часы достигнут 20...28 градусов мороза. Южная половина страны будет находиться под влиянием Южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), усиление ветра, гололед и понижение температуры воздуха днем до 0…10 тепла, ночью до 0…10 мороза. По республике ожидается туман», - говорится в сообщении синоптиков.


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