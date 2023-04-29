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    Врачи ВКО спасли беременную женщину в критическом состоянии

    29 Апреля 2023, 16:45

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Врачи Восточно-Казахстанской области спасли беременную женщину, находившуюся в критическом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

    Жительница Курчумского района обратилась в районную больницу на 34-й неделе беременности с тотальной отслойкой плаценты и тяжелой преэклампсией, при этом сердцебиение ее ребенка не было слышно. Благодаря быстрому реагированию медицинских работников и проведенному срочному кесареву сечению женщина была спасена.

    Однако, чтобы обеспечить ей необходимую специализированную помощь, понадобилось доставить из Усть-Каменогорска акушера-гинеколога и реаниматолога. Это произошло ночью, когда самый прямой и близкий путь в Курчум - паром - был закрыт. Но благодаря слаженной работе департамента по ЧС, акимата района и транспортного управления была открыта паромная переправа и специалисты своевременно были доставлены на место.

    Пациентке была оказана вся необходимая помощь в районной больнице, а центр крови обеспечил необходимыми препаратами крови.

    Врачи выразили благодарность заместителю начальника ДЧС ВКО Арману Токанову, начальнику управления пассажирского транспорта области Нуржану Жумадилову и акиму Курчумского района Алмату Акышеву за экстренное реагирование и помощь с паромом.

    После проведенного лечения женщина была выписана из больницы в удовлетворительном состоянии.

    Напомним, что в 2022 году родильное отделение Курчумского района было полностью обновлено - проведен капитальный ремонт родильного, соматического отделения и операционных блоков, а также закуплено необходимое оборудование.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Минздрав РК Здравоохранение
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