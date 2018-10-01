Врачи Усть-Каменогорска делятся впечатлениями о Послании в соцсетях

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Руководители городской больницы №4 Усть-Каменогорска после трансляции Послания Президента РК «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» делятся своими впечатлениями в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный врач городской больницы №4 Сергей Попов на своей странице в Facebook пишет: «В своем ежегодном Послании наш Президент в очередной раз четко и конкретно определил приоритеты развития страны. Следует отметить, что Президент подчеркнул важность и необходимость повсеместного внедрения с 1 января 2019 года цифровизации медицинской документации как гарантии повышения качества оказания медицинских услуг. Я считаю, что данное событие, которое произойдет уже совсем скоро, свидетельствует об инновационном уровне развития казахстанской медицины в атмосфере цифрового века».





Юрий Якупов, заместитель главного врача по медицинской части отметил: «5 октября каждый из нас, внимательно прослушав Послание Президента страны, обозначил для себя конкретный путь дальнейшего развития нашего государства. Мне очень понравилось, что в Послании прозвучало о развитии нашей страны, отвечающем вызовам настоящего времени. Это означает, что в современных условиях основной характеристикой системы в любой деятельности являются гибкость, способность развиваться в одном ритме с современным миром. Я уверен, что у нашего народа есть огромный потенциал, чтобы выполнить все задачи, поставленные в обращении Главы государства».

Своим мнением поделилась и Альфия Бексеитова, заместитель главного врача по контролю качества медицинских услуг горбольницы.

«Меня посетило необыкновенное чувство гордости за нашу страну. Молодое независимое государство, которое буквально 27 лет назад встало на путь самостоятельного развития, уже сегодня - динамично развивающаяся страна, которая ставит перспективные цели и задачи для повышения благосостояния каждого казахстанца. В Послании обозначен главный приоритет государства - здоровье нации, а для повышения качества оказания медицинских услуг, государством оказывается ощутимая поддержка, которую мы должны непременно оправдать совместными усилиями».



