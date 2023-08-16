Врачи спасли проглотившую кость женщину в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Врачи Алматинской многопрофильной клинической больницы спасли пациентку, проглотившую кость. Женщина пришла на прием с жалобами на боли в горле и животе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, четыре дня назад она проглотила кость во время приема пищи.

«Сразу как это случилось, я посетила нашу районную больницу, меня отправили на амбулаторное лечение. Боль не уходила, и я пошла в частную клинику, они направили меня в областную больницу», - сообщила пациентка.

В ходе обследования врачи обнаружили образование острых линейных разрывов слизистой оболочки брюшного отдела пищевода.

«Изначально стоял вопрос достать кость через хирургическое вмешательство, так как был разрыв слизистых и кость находилась внутри организма более четырех дней. Но, консилиумом принято решение провести эндоскопический метод лечения», - отметил врач клинико-диагностического отделения Данияр Алмагамбетов.

В управлении здравоохранения Алматинской области добавили, что врачи Алматинской многопрофильной клинической больницы широко применяют малоинвазивные эндоскопические методы диагностики и лечения, которые во многих случаях эффективно замещают методики классической оперативной хирургии. Благодаря отсутствию разрезов, реабилитация после таких вмешательств протекает намного быстрее. Сейчас состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.