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    Врачи спасли мальчика после нападения собаки в Каратау

    9 Августа 2023, 02:16

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Семилетнего жителя города горняков Каратау Таласского района Жамбылской области спасли врачи после нападения собаки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На мальчика напала собака, которая разодрала ему лицо и ноги, - рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения. - В бессознательном состоянии ребенка срочно доставили в больницу. В ходе осмотра обнаружены обширные укусы правой стороны лица и многочисленные открытые раны обеих ног, была обильная кровопотеря».

    Бригада врачей во главе с заместителем главного врача районной больницы по лечебно-профилактической работе Мураткали Отыншиевым приступила к экстренной операции.

    «Благодаря слаженной работе врачей-специалистов разного профиля, проведена достаточно сложная операция с хорошим результатом лечения пациента. В операции также участвовали заведующий хирургическим отделением Бахытжан Ментаев, хирург Айдос Жандабаев, врач анестезиолог-реаниматолог Мират Муратбаев», - пояснили в ведомстве.

    Маленькому пациенту поставили прививку от бешенства и назначили лечение антибиотиками.

    «Сейчас ребенок переведен из реанимационного отделения в хирургическое, его состояние стабильно улучшается, он продолжает получать положенное лечение. С мальчиком работают специалисты-психологи районной больницы», - сообщает пресс-служба облуправления.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Регионы Казахстана Общество Спасение Врачи
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