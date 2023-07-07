Врачи сообщили о состоянии пострадавших при обрушении кровли ТД в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба больницы Павлодара сообщила о состоянии пострадавших в обвале крыши торгового дома. Оба мужчины находятся в стабильном состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мужчина 1971 года - открытая черепно-мозговая травма. Состояние стабильное. Мужчина 1975 года рождения - политравма. Состояние стабильно тяжёлое, перелом правого бедра, множественные ссадины. В отделении реанимации», - сообщили в городской больнице номер 1 Павлодара о состоянии двух людей, пострадавших от обрушения кровли торгового дома «Артур».

Кровля обрушилась сегодня. Произошел обвал боковой обшивки торгового дома на летнее кафе. По информации местных исполнительных органов общая площадь обрушения составляет 300 кв.м.