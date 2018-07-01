Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Кыргызстане казахстанцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Управлении здравоохранения Алматы рассказали о состоянии шестерых пострадавших граждан Казахстана и России при камнепаде в Кыргызстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вертолет с пострадавшими приземлился в Алматы 31 июля в 13:30. В аэропорт прибыли четыре бригады скорой помощи.

«После осмотра, двое отказались от госпитализации в связи с незначительными ушибами. Это были граждане Казахстана. Четверо ( двое из них граждане Казахстана, двое - Российской Федерации - прим.) были доставлены в городскую клиническую больницу №4. При осмотре специалистами у пациентов были обнаружены ушибы кистей рук, запястий, мягких тканей брюшной полости и нижних конечностей. У одного был перелом пястной кости кисти, у двоих ушибы брюшной стенки. Все четверо после оказания медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение», - сообщил заместитель руководителя Управления Нуржан Исабеков.

Самому старшему из пострадавших 50 лет, младшему - 26.

Напомним, инцидент произошел 30 июля, в районе ледника Скрябина в 40 километров от города Бишкека. Группа из семи туристов из Казахстана и России попала под камнепад. Среди пострадавших - четыре казахстанца, из которых один погиб.

Тело погибшего казахстанца передали полиции Алматы для проведения следственных мероприятий.