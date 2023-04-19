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    Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Жанаозене

    19 Апреля 2023, 18:07

    ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ – В Жанаозенской городской многопрофильной больнице находятся на лечении 5 человек. Врачи рассказали о состоянии пациентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас в настоящее время пять пациентов. Поступило 6, сейчас - 1, с ожогами, переведен в областную больницу. В отделении реанимации лежат 1 женщина и 1 мужчина. Оба в тяжелом состоянии. Состояние женщины понемногу улучшается. В травматологическом отделении 2 девушки и 1 мужчина. Их состояние среднее», – сообщил главный врач Серик Аскаров.

    Напомним, 17 апреля в 05:00 по времени Астаны во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. Развернут оперативный штаб.

    Спасатели из-под завалов живыми извлекли четырех человек и четырех погибших.

    Также в АО НК «КазМунайГаз» сказали, что помогут оставшимся без жилья семьям получить новые квартиры.

    О взрыве газового баллона в жилом доме в городе Жанаозене речи не идет. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля МЧС РК Ерлан Турегелдиев на брифинге Службы центральных коммуникаций.

    Ранее в ходе брифинга председатель Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Нурболат Дербисов сообщил, что в разрушенном взрывом доме есть газопровод.

    Все аварийные-спасательные работы были завершены в этот день, 17 апреля.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Здравоохранение Мангистауская область Взрыв
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