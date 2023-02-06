Врачи рассказали о состоянии детей, которые пострадали при наезде снегохода в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день двое из пяти детей, пострадавших от наезда снегохода в Актобе, продолжают получать лечение. Остальных детей выписали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главного врача детской областной больницы Ербола Джапахова, в медучреждении получают лечение две девочки 12 и 16 лет. Состояние детей удовлетворительное.

16-летняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом нижней трети правого бедра пошла на поправку. Также в больнице находится 12-летняя девочка, поступившая с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга. На этой неделе ее планируют выписать.

«На данный момент в стационаре находится двое детей. Девочка 16 лет, поступившая с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом нижней трети правого бедра. Ее состояние сейчас удовлетворительное. Планируется выписка. Пока она получает консервативное лечение. Другая девочка 12 лет также поступила с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга. Состояние удовлетворительное, получает лечение. Планируется выписка на этой неделе», - сообщил главврач больницы Ербол Джапахов.

49-летний мужчина, также пострадавший от наезда снегохода находится на лечении в травматологическом отделении больницы скорой медицинской помощи.

Инцидент со снегоходом произошел 28 января. Подросток 2007 года рождения на снегоходе наехал на группу людей, которые стояли у оборудованной снежной горки в районе базы отдыха. В результате наезда погибла 40-летняя актюбинка, госпитализированы мужчина и 5 детей, в том числе 1,5 годовалый ребенок погибшей. Женщина работала учителем, у нее осталось 3 детей.

Подросток взял снегоход без спроса у своего родственника. Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».



