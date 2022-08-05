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    • Врачи оценили состояние раненых в перестрелке в Узынагаше

    5 Августа 2022 14:25

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Состояние здоровья двух пациентов, пострадавших в ходе перестрелки в селе Узынагаш Алматинской области, тяжелое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления общественного здравоохранения Алматинской области, 4 августа в 17:00 в приемный покой Жамбылской центральной районной больницы села Узынагаш поступили два человека с огнестрельными ранениями.

    «Они госпитализированы в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Общее состояние больных тяжелое, за счет полученной травмы. Пациенты прошли все необходимые обследования, оказана экстренная помощь», - заявили врачи.

    Как сообщалось, 4 августа группа мужчин устроила перестрелку в селе Узынагаш, в результате чего получили ранения три человека. Один из них скончался в больнице. Полиция ищет подозреваемых.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматинская область #Происшествия #Здравоохранение #МВД РК
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