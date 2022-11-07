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    Врачи оценили состояние раненых в ходе конфликта в Алматинской области

    7 Ноября 2022, 16:28

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области после бытового конфликта в Енбекшиказахскую многопрофильную межрайонную больницу поступили четыре человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении здравоохранения Алматинской области сообщили, что ночью 5 ноября в приемное отделение больницы доставлены четыре пострадавших.

    «У пациента, 1992 года рождения, диагностировано проникающее колото-резанное ранение грудной клетки слева. Он переведен в профильное отделение. Состояние стабильное.

    Пациент, 1984 года рождения, доставлен с проникающими колото-резанными ранениями туловища, грудной клетки и брюшной полости. Ему проведена операция, находится в отделении реанимации на ИВЛ. Состояние остается крайне-тяжелым.

    Третий пациент, 1987 года рождения, поступил с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, резаные раны затылочной области головы. Колото-резаная рана правого плеча. Пациент госпитализирован в отделение травматологии. Состояние стабильное.

    Четвертого пациента после осмотра отправили на амбулаторное лечение», - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.

    Ранее в департаменте полиции Алматинской области сообщили , что в больницу с ранениями поступили пять человек, один скончался. позже в акимате заявили , что обстановка в регионе стабильная.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия Здравоохранение
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