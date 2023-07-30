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    Врачи из Южной Кореи обследовали более 1000 жителей области Жетысу

    30 Июля 2023, 10:02

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Группа врачей, прибывших в область Жетысу специально из Медицинского центра Университета «Чунг-Анг», больницы Хендэ Республики Корея в Талдыкорганскую городскую многопрофильную больницу в течение 5 дней принимали жителей области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    За это время специалисты во главе с директором больницы Хендэ Ким Бу Соп приняли и проконсультировали более 1000 жителей. Также было проведено 33 операции по травматологии и хирургии.

    В области Жетысу из госпиталя Хендэ приехали нейрохирурги, хирурги, терапевты, хирурги-травматологи и специалисты, оказывающие услуги по экстренной медицинской помощи.

    Директор больницы Хендэ Ким Бу Соп рассказал, что послужило поводом для проведения такой благотворительной акции.

    «В 1930-е годы в Казахстан вместе с другими народами были депортированы корейцы. Во время голода казахи оказали огромную помощь корейскому народу. Многие представители корейского этноса смогли выжить только благодаря поддержке местного населения. Чтобы выразить благодарность казахам и укрепить дружбу между двумя странами, мы ежегодно приезжаем, обмениваемся опытом с врачами, проводим бесплатные осмотры и операции», - сказал директор госпиталя.

    В 2018 году акиматом области совместно с Ассамблеей народов Казахстана и Ассоциацией корейского народа Казахстана был подписан меморандум с госпиталем Хенде о ежегодном бесплатном медицинском осмотре жителей региона Жетысу. С момента подписания меморандума зарубежными специалистами проведено более 50 операций по замене коленного, тазобедренного и других суставов. Кроме того, за счет клиники Хёндэ врачи нашей страны проходят обучение в Южной Корее.

    Директор Талдыкорганской городской многопрофильной больницы Аскар Садыков отметил, что врачи проводят травматологические, хирургические операции, обмениваются опытом и информацией о внедрении новых лекарств и медицинского оборудования.

    «С 2018 года ряд наших сотрудников и специалистов нескольких районных больниц приняли участие в курсах повышения квалификации в больнице Хендэ. Уже 4 года специалисты совместно с волонтерами, ведущими профессорами и директором клиники приезжают в нашу больницу и оказывают консультативно-диагностическую помощь. Также благодаря совместному сотрудничеству внедрено ряд оперативных вмешательств, в области травматологии, хирургии», - сказал директор больницы.

    В ходе визита южнокорейских врачей в Жетысу акимат области подписал меморандум о сотрудничестве с госпиталем Хендэ Республики Корея, медицинским центром Университета «Чунг-Анг» в целях улучшения здоровья населения, укрепления сотрудничества между двумя странами.

    На основании меморандума специалисты двух стран будут работать совместно в области травматологии, хирургии и радиологии.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Здравоохранение Корея Жетысуская область Талдыкорган
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