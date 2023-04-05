Врачи больше месяца боролись за жизнь новорожденного в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Городском перинатальном центре №2 Алматы выходили ребенка с очень тяжелым диагнозом - врожденным токсоплазмозом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заведующая детской реанимации центра Диляра Сыртанова сообщила, что причиной врожденного токсоплазмоза стала материнская инфекция во время беременности.

«Ребенок родился доношенным, весом 2912 граммов, но состояние при рождении оценивалось критически тяжелым из-за внутриутробной инфекции, которая привела к нарушению работы внутренних органов. Ребенок сразу же был переведен в отделение реанимации. Инфекция у него протекала очень тяжело, имели место массивное кровоизлияние в головной мозг, полиорганная недостаточность, к тому же была диагностирована тяжелая пневмония. Здесь он пробыл ровно месяц и только после стабилизации состоянии был переведен в отделение», - сказала она.

За время нахождения в реанимации новорожденный получил респираторную, инфузионную, кардиотоническую, антибактериальную терапию, перенес несколько трансфузий препаратов крови. После перевода из реанимации ребенок еще 10 дней получал медицинскую помощь в отделении. На сегодня состояние ребенка удовлетворительное, вчера он был выписан домой.

Специалист отмечает, что заражение токсоплазмозом у беременных происходит в основном в результате употребления недостаточно термически обработанного мяса, содержащего цисты, или в результате заглатывания ооцист, распространяемых с едой или водой, контаминированными кошачьими фекалиями.

«Вероятность заражения плода выше у женщин, инфицированных на поздних сроках беременности. Тем не менее, при инфицировании эмбриона на ранних сроках беременности, как правило, развивается более тяжелое заболевание. В целом у женщин, инфицированных во время беременности, в 30-40% плод будет внутриутробно инфицирован», - пояснила Диляра Сыртанова.



