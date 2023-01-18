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    Врачи Больницы Медцентра УДП РК делятся опытом с актюбинскими коллегами

    18 Января 2023, 13:17

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Больница Медицинского Центра Управления делами Президента активно налаживает взаимное сотрудничество с медорганизациями Актюбинской области. В эти дни высококвалифицированные врачи клиники лечат актюбинских пациентов, проводят мастер-класс для коллег из региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В формате Дней Медицинского центра Управления делами Президента также запланированы проведение оперативных вмешательств и консультативно-методическая работа профильных специалистов.

    16 января заместитель директора по хирургии Больницы Медцентра УДП РК Мынжылкы Бердиходжаев и заведующий отделением нейрохирургии АО «Центральная клиническая больница» Марат Саршаев провели консультации 30 пациентов с заболеваниями нейрохирургического профиля. 17,2% из них - жители сельской местности. Опытные врачи предоставили каждому пациенту подробные рекомендации по дальнейшей тактике лечения.

    17 января провели операции по эмболизации аневризмы сосудов головного мозга, наложению экстраинтракраниального микрососудистого анастомоза и микроваскулярной декомпрессии. Отбор пациентов на операцию проводился предварительно после обсуждения и согласования с профильными специалистами в онлайн-формате. Для проведения эндоваскулярных вмешательств на головном мозге в Актюбинском медицинском центре созданы все условия, имеется соответствующая материально-техническая база, обученный персонал.


    Фото: Больница Медцентра УДП РК

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Актюбинская область Здравоохранение УДП
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