Врачи Астаны помогли восстановиться пациенту с болезнью Паркинсона

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 52-летнего жителя Астаны с болезнью Паркинсона избавили от нарушений двигательных функций. Пациенту провели операцию на головном мозге. Операция проводилась по квоте, в рамках ОСМС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала по г.Астана НАО «Фонд социального медицинского страхования».

В Национальный центр нейрохирургии за медицинской помощью обратился 52-летний житель г.Астана. По словам пациента, болезнью Паркинсона он болеет с 2016 года. За это время мужчина периодически получал консультацию специалистов Центра нейрохирургии, под наблюдением специалистов отделения сосудистой и функциональной нейрохирургии получал длительное время корректирующую терапию медикаментов. Но состояние пациента не улучшалось, двигательные функции стали стремительно нарушаться еще больше, руки перестали вовсе «слушаться». Сильный тремор обеих рук мешал в повседневной жизни, мышцы теряли гибкость, а организм становился скованным. Взвесив все «за» и «против», мужчина решился на оперативное лечение.

«В последнее время из-за болезни я не мог работать на компьютере, не мог концентрироваться в делах. Устал находиться в напряжении каждый день, к тому же присоединилась бессонница из-за постоянного тремора. П осле операции чувствую себя значительно лучше. Тремор больше не беспокоит. Очень рад этому. Правая и левая рука полностью восстановились. До этого левая рука вообще не подчинялась, тремор был настолько сильным, что отдавало на правую руку. Эффект после операции просто потрясающий», - поделился пациент.

Оперировавший врач нейрохирург Отделения сосудистой и функциональной нейрохирургии Нуриманов Чингиз Сагадатович охотно рассказал о сути самой операции. «Операция проводилась по квоте, в рамках ОСМС. Мы провели пациенту операцию «стереотаксическая таламотомия справа». Иными словами, пациенту глубоко в центр мозга через череп, в субталамическое ядро ввели крошечные электроды, по которым идёт ток. Устройство глубоко стимулирует работу пострадавших от заболевания клеток мозга. Импульсы поступают прямо в поврежденные части мозга и разгоняют их деятельность. Таким образом, это позволяет снять симптомы болезни Паркинсона и замедляет её течение», - пояснил врач нейрохирург Чингиз Сагадатович.

Однако, отмечает врач, для проведения такой операции есть четкие показания и противопоказания. Кроме этого, неэффективным будет вживление такого импланта, пациентам с запущенной болезнью и уже развитыми проблемами с памятью.

Отметим, Национальный центр нейрохирургии с 2013 года внедрил и успешно применяет нейрохирургические методы лечения болезни Паркинсона. На сегодняшний день в Национальном центре нейрохирургии проведено более 480 хирургических вмешательств при болезни Паркинсона.

