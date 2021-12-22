Врачи Алматы спасли жизнь 52-летней роженице и близнецам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центр перинатологии и детской кардиохирургии поступила 52-летняя беременная пациентка с жалобами на головные боли, боли в области живота и на повышение артериального давления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе центра сообщили, что врачи при обследовании выставили диагноз: беременность 31 неделя – близнецы, преэклампсия тяжелой степени, рубец на матке. Из анамнеза в 2007 году при родах у пациентки также была тяжелая преэклампсия.

Также сообщается, что данная беременность наступила после применения метода ЭКО.

Кроме того, на УЗИ выявлены проблемы с сердцем у второго плода. Учитывая угрожающее состояние плода, женщина экстренно взята на операцию, так как преэклампсия может быстро усугубляться и представлять опасность как для матери, так и для плода.

«В результате проведения кесарево сечения на свет появились двое недоношенных мальчиков - 1644 грамм и 990 грамм. Учитывая недоношенность плодов, новорожденные были переведены в детскую реанимацию, где находились 10 дней в специальных кувезах. У мамы после операции также было тяжелое состояние, и она также находилась в реанимации несколько дней. После 5 дней мама уже была переведена в отделение, а после, вслед за мамой и малыши. На сегодняшний день мама и дети чувствуют себя хорошо, находятся в отделении патологии. Новорожденные набирают вес, угрозы никакой не существует. В скором времени будут выписаны домой», - отмечает врач Балзия Абильмажинова.

В свою очередь пациентка выражает слова благодарности врачам, хирургам, реаниматологам.

«Я выходила с автобуса и упала, когда пришла домой, пошел отек по всему телу. Состояние резко ухудшилось, болел живот, поднялось давление, голова пульсировала. Я вызвала скорую, и меня привезли в Центр перинатологии и детской кардиохирургии. Как приехала сюда, после всех обследований, меня сразу же прооперировали. Когда я очнулась, мне сказали, что дети находятся в реанимации. Конечно же, я очень переживала за них, так как один из них был очень слабый. Но, благодаря вниманию и профессионализму реаниматологов, неонатологов и других специалистов этого центра, мои малыши быстро поправились. После 10 дней нас из реанимации перевели в отделение. Сейчас дети уже набрали вес, один уже более 2 кг весит, младший 1600 граммов. Выражаю особую благодарность реаниматологам, неонатологам и всем медицинским сотрудникам, которые боролись за наши жизни, здоровья вам крепкого!», - сказала пациентка.