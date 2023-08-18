Врачи Алматы спасли мужчину, перенесшего клиническую смерть

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачам городской клинической больницы №7 Алматы удалось вернуть с того света 72-летнего пенсионера, сердце которого останавливалось несколько раз. Говоря на языке медицины, он неоднократно перенес клиническую смерть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бригада скорой помощи прибыла на вызов к пациенту, когда он находился в тяжелом состоянии. Он жаловался на нехватку воздуха, давящие боли в груди, в области сердца, слабость. Требовалось оказание экстренной медпомощи.

Во время проведения ЭКГ пациент потерял сознание, стал хрипеть, остановилось дыхание, исчез пульс в подшейной артерии, артериальное давление не определялось (АД 00/00), зафиксирована остановка сердечной деятельности. Пациенту провели экстренную сердечно-легочную реанимацию. После удара на мониторе дефибриллятора ритм восстановился, он пришел в себя. Пациент пережил кардиогенный шок, клиническую смерть с успешными реанимационными мероприятиями.

Далее он доставлен в ГКБ №7 с предварительным диагнозом: острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST. Дежурные врачи выявили у него тромбоз коронарной артерии и срочно провели жизненно важную операцию - имплантировали стент для восстановления кровотока в артериях сердца.

«Пациент был доставлен с острым инфарктом. На догоспитальном этапе у него была остановка сердечной деятельности, коллеги из Скорой помощи успешно реанимировали, привезли в приемный покой ГКБ №7. Наши врачи - кардиологи и реаниматологи оперативно отработали и сразу же подняли больного в операционную. Операционная бригада у нас всегда наготове. До постановки стента у пациента развивается 1 раз остановка сердечной деятельности и после стентирования дважды происходит остановка сердца прямо на операционном столе. Проведена электрическая дефибрилляция с успешной реанимацией, восстановлен сердечный ритм. Далее, уже после операции стентирования, в отделении реанимации 2 раза происходит остановка сердца. Пациента в очередной раз реанимировали, завели сердце. Нашими специалистами вовремя проведены все нужные реанимационные и сердечно-легочные мероприятия, пациенту оказана должная помощь в нужном объеме. После в отделении кардиологии проведен полный курс консервативного лечения от инфаркта», - рассказал заведующий отделением интервенционной хирургии и аритмологии ГКБ №7 Сакен Анартаев.

Он также отметил, что, учитывая анамнез пациента, эпизоды жизнеугрожающих нарушений сердечной деятельности, высокие риски внезапной остановки сердца, решено имплантировать пациенту кардиовертер - дефибриллятор. В случае развития угрожающего нарушения ритма сердца или внезапной остановки сердечной деятельности, кардиодефибриллятор будет срабатывать, с большей вероятностью восстанавливая ритм и сердечную деятельность. На днях, на шестые сутки после операции и проведенного лечебного процесса он выписан домой.