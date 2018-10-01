Врачей дефицитных специальностей в ВКО обеспечат квартирами

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В акимате ВКО обсудили вопрос снижения младенческой и материнкой смертности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления здравоохранения Марат Шоранов посетовал на дефицит 58 врачей узкой специализации.

«Не хватает 58 врачей? Где и каких не хватает? Привезите врачей, откуда хотите, обеспечьте их квартирами, отработайте детально этот вопрос с акимами районов», - отреагировал Даниал Ахметов.

Аким ВКО поручил решить этот вопрос до 1 января 2019 года.

Как оказалось, в регионе не хватает 12 акушеров-гинекологов, 8 неонатологов, 38 анестезиологов.

По мнению главы региона, вопрос с дефицитом врачей надо решить раз и навсегда. И продолжить заниматься повышением квалификации врачебного корпуса. Это зарубежные стажировки, использование мастер-классов на местах с приглашением мастеров отечественной и зарубежной медицины, а также обучение IT-технологиям для работы на новом закупленном медицинском оборудовании.