Врачей дефицитных специальностей в ВКО обеспечат квартирами
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В акимате ВКО обсудили вопрос снижения младенческой и материнкой смертности, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Руководитель управления здравоохранения Марат Шоранов посетовал на дефицит 58 врачей узкой специализации.
«Не хватает 58 врачей? Где и каких не хватает? Привезите врачей, откуда хотите, обеспечьте их квартирами, отработайте детально этот вопрос с акимами районов», - отреагировал Даниал Ахметов.
Аким ВКО поручил решить этот вопрос до 1 января 2019 года.
Как оказалось, в регионе не хватает 12 акушеров-гинекологов, 8 неонатологов, 38 анестезиологов.
По мнению главы региона, вопрос с дефицитом врачей надо решить раз и навсегда. И продолжить заниматься повышением квалификации врачебного корпуса. Это зарубежные стажировки, использование мастер-классов на местах с приглашением мастеров отечественной и зарубежной медицины, а также обучение IT-технологиям для работы на новом закупленном медицинском оборудовании.
- Предприниматель: Продление «Дорожной карты бизнеса» открывает новые возможности
- Жители ВКО узнали, куда обращаться в случае нарушения их прав
- Сохранить трамвайный парк намерены в Усть-Каменогорске
- Нужно возобновить жд маршрут «Усть-Каменогорск - Астана» через Шар - аким ВКО
- Более 500 предложений поступило в ходе публичного обсуждения нового Кодекса о здоровье
- Реализуя Послание Президента: новый Центр миграционных услуг открыт в Усть-Каменогорске