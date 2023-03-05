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    Врачебную амбулаторию открыли в актюбинском селе Самбай

    5 Марта 2023, 17:25

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В селе Самбай Алгинского района Актюбинской области открыли врачебную амбулаторию на 40 посещений в смену, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Общая площадь здания нового медицинского учреждения - 400 квадратных метров. Мощность амбулатории - 40 посещений в смену. На строительство и оснащение объекта государство направило 136 млн тенге.

    Аким области Ералы Тугжанов отметил, что по поручению Главы государства в регионах принимаются меры по развитию сельских территорий, улучшению качества, повышению благосостояния населения, расширению доступа к медицинским услугам.

    Так, для оказания качественной медицинской помощи в регионе планируют модернизировать и оснастить современным оборудованием Хромтаускую, Мугалжарскую и Шалкарскую районные больницы. Они будут межрайонными. Также планируется, что в ближайшие годы в 29 селах области появятся новые медучреждения.

    «134 сельских округа будут обеспечены фельдшерскими рюкзаками. Это инновационное переносное медицинское оборудование, состоящее из специального планшета и восьми различных анализаторов, с помощью которого по месту нахождения пациента можно проводить такие исследования как электрокардиограмма, спирометрия, общий и развернутый анализ крови. Все данные будут незамедлительно направляться квалифицированным врачам, находящимся на расстоянии, для постановки диагноза, определения дальнейшей тактики лечения. В вашем округе проживают более 1500 человек, амбулатория тоже должна войти в проект», - сказал Ералы Тугжанов.

    Также аким поручил руководству управления здравоохранения рассмотреть вопрос укрепления материально-технической базы сельских амбулаторий.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Здравоохранение
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