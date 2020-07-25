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    Врачам и больным коронавирусом помогают осужденные в Атырау

    25 Июля 2020, 09:53

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау осужденные, которые находятся на пробационном учёте департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области, помогают врачам и больным коронавирусом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Жительница Жылыойского района А.С., приговорённая к лишению свободы с отсрочкой приговора, находится под пробационным контролем. Она решила помочь землякам и обеспечивает горячим питанием работников Жылыойской районной центральной больницы, районного отдела полиции и станции скорой помощи», - рассказали в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области.

    По словам женщины, при подготовке горячего питания соблюдаются все санитарные требования, каждое блюдо расфасовывается в отдельную посуду. В день для 36 больных готовится мясо по-казахски, для врачей и полиции - по казану плова. Таким благим делом занимается в Индерском района и 56-летний Нургали, состоящий на районном пробационном контроле. Для больных Индерской районной больницы он зарезал корову и передал на их питание более 200 кг мяса.

    «Больные должны питаться калорийной едой, потому что из-за коронавируса и пневмонии человеческий организм ослабевает. Если потребуется, готов помогать и дальше», - говорит Нургали.

    С марта сотрудники пробационной службы региона обеспечивают многодетные семьи и граждан из социально уязвимых категорий продовольственными товарами и лекарственными препаратами.

    Согласно информации пресс-службы ДУИС по Атырауской области, на сегодня на учете пробационной службы состоят более 800 осуждённых.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Благотворительность Здравоохранение МВД РК Общество Коронавирус в РК
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